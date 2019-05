Si tout n'est pas accessible aux personnes aveugles et malvoyantes, ce dimanche 19 mai 2019, les déficients visuels de La Réunion pourront eux aussi goûter aux sensations que procure une virée à moto à Sainte-Clotilde avec les motards de la section moto de l'Association sportive des postes, télégraphes et téléphones (ASPTT) Réunion.

Le comité Valentin Haüy de La Réunion et de l'océan Indien, qui oeuvre pour le soutien et la mobilité des personnes malvoyantes et aveugles, et le club moto de l'ASPTT Réunion organisent une journée à moto pour les déficients visuels, qui pourront monter à l'arrière des deux-roues des membres de l'ASPTT.

Les deux associations donnent rendez-vous aux intéressés de 9 heures à 16 heures à l'ASPTT au 6 rue Jules Herman à Sainte-Clotilde.