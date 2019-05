Du 13 au 19 mai 2019, les caméras de Dionycité se sont braquées sur le 21ème festival Ciné Marmailles, sur l'arrivée de la fibre optique à Saint-François et sur le projet de renouvellement urbain Prunel.

Pour sa 21ème édition, le festival Ciné Marmailles a encore une fois connu un beau succès. Des films à des tarifs attractifs mais aussi de nombreuses animations autour de l'éducation à l'image, c'est le principe de ce festival devenu indispensable à une époque où nos enfants passent de plus en plus de temps sur les écrans. Dionycité a voulu en savoir plus.

Vendredi 17 mai, la caméra de Dionycité était à Saint-François où était organisée une conférence de presse pour annoncer l'arrivée de la fibre optique à Saint-François. Elle était également au Moufia pour découvrir le jardin Kaloupilé qui permet à 16 familles de cultiver leurs fruits et légumes. Un ancien dépôt sauvage que la ville et les associations du quartier ont pu valoriser.





Dans La minute dionysienne de cette semaine, Dionycité s’est intéressé au marché de nuit de Saint-Denis.

Cette semaine dans C’est capital, Dionycité présente le projet de renouvellement urbain Prunel qui concerne les quartiers du bas de la rue du Maréchal Leclerc, de Vauban et du Butor.