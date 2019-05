Après l'école les Eglantines, c'était au tour de l'école Henri Dunant de bénéficier du programme européen " Fruits et légumes à l'école ". Ce lundi 20 mai 2019, 335 élèves de l'école élémentaire ont découvert une salade composée à base de chou rouge, chou vert et ananas. Pour l'occasion, Mme Florence Beng-Thi, la diététicienne de l'Institut régional d'éducation nutritionnelle (Iren), était présente.

La dégustation a eu lieu à partir de 9 heures dans la cour de récréation dans une ambiance conviviale. Les parents ont été informés au préalable de ne pas proposer à l’enfant un goûter pour la collation matinale. Les cinq autres distributions se dérouleront les 21 et 23 mai et les 17, 18 et 20 juin.

A Saint-Denis, le programme est mis en œuvre par l’Iren et la direction de la restauration scolaire en partenariat avec l’ARIFEL (Association réunionnaise de l’interprofession des fruits et légumes) et l’aide des parents et des équipes pédagogiques. Chaque enfant reçoit une portion de 80 à 100 grammes de fruits et/ou légumes préparés. Les fruits et légumes sont servis dans des contenants recyclables. Les couverts utilisés sont également recyclables.

Pour l’année scolaire en cours, au moins trois écoles devraient bénéficier de ce dispositif, soit plus de mille élèves. Ce vendredi 24 mai, le programme sera présenté aux élèves de l'école élémentaire Ruisseau Blanc à Saint-Denis, en présence de Florence Beng-Thi.

Un programme européen

Pour l’Iren, le programme " Fruit et légumes à l’école " est un véritable levier dans la régulation de collation matinale. Il est particulièrement indiqué pour les écoles dans lesquelles une résistance aux changements en matière d’habitudes alimentaires dans le temps scolaire est observée.

" Fruits et légumes à l’école " est un programme européen piloté par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation avec l’aide de FranceAgrimer. Il a pour buts d’éveiller le goût des enfants et adolescents, d’intégrer la notion de " bien manger " par le goût, la curiosité, la découverte et le jeu et de faire adopter aux enfants, dès le plus jeune âge, de bonnes habitudes alimentaires qui leur permettront d’atteindre les recommandations de consommation du PNNS (Programme National Nutrition-Santé), soit manger au moins cinq portions de fruits et légumes par jour. Le programme consiste à distribuer des fruits et légumes aux enfants, soit un minimum de six distributions par période. Ces distributions sont alliées à la mise en place de mesures éducatives d’accompagnement.