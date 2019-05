Retrouvez ci-dessous tous les événements organisés à Saint-Denis le week-end du 24, 25 et 26 mai 2019. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Aerobic, le vendredi 24 mai à 18 heures

Esplanade Antoine Sery - Champ Fleuri

La Ville de Saint-Denis vous propose deux cours par mois d’aérobic en plein air (le deuxième et dernier vendredi de chaque mois) gratuits et ouverts à tous ! Pour plus d’infos, les intéressés peuvent contacter 0262 20 39 00

Fête des Voisins, le vendredi 24 mai à partir de 17 heures

Ce vendredi, l'association de quartier et bailleurs s’associent pour organiser un moment de partage. Des animations sont prévues aux pieds des immeubles Christaline et Roseau de la Bretagne, au carré Jacques cœur, au Baobab de Château Morange, au square Vauban, ou encore en bas des résidences Frégate et Finette de bois de nèfles.

Tournoi de Rugby Paille-en-queue, le dimanche 26 mai dès 9 heures



Ce dimanche, le rugby est à l’honneur. Cet événement sportif rassemble près de 500 enfants de 6 à 12 ans. Ile de la Réunion, Maurice, Madagascar, Mayotte et Métropole disputeront des matchs de 9 heures à 21 heures. Rendez-vous sur le stade de rugby de Champ Fleuri.