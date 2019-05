Qu'ils soient aide cantinier, chauffeur de bus ou encore ASEM, les agents Parcours Emploi Compétence (PEC) sont indispensables pour le bon fonctionnement de la collectivité. Ils permettent de conforter les missions du service public et d'apporter une aide précieuse aux équipes déjà en place dans les écoles ou dans la restauration scolaire. Anciennement appelés contrats aidés, ces PEC sont dédiés aux personnes les plus éloignées de l'emploi. La commune de Saint-Denis organise une réunion collective ce mardi 28 mai 2019 pour signer les contrats des 122 bénéficiaires du dispositif.

Ce dispositif des PEC met l'accent sur l'accompagnement et la formation avant, pendant et après les missions qui durent généralement 9 mois. Cette année, la ville de Saint-Denis recrutera en concertation avec le Pôle Emploi plus de 500 PEC en tout.

Le Maire, Gilbert Annette, organise ce mardi 28 mai une réunion avec les futurs bénéficiaires : 122 personnes sont concernées. Ils sont rassemblés aux côtés des partenaires et de l'équipe de recrutement et de formation.

"Ces PEC remplacent les contrats aidées, c'est un peu différent. Il s'agit d'une étape qui prépare les bénéficiaires à un futur emploi stable." Les contrats concernent surtout les secteurs de l'éducation.

Ces nouveaux contrats PEC vont tous signer leur contrat ce mardi 28 mai, qui débutera en juin. "C'est important pour faire face à un employeur par la suite. Ces personnes seront mieux armées pour la suite".

