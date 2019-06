Retrouvez ci-dessous tous les événements organisés à Saint-Denis le week-end du 31 mai au 2 juin 2019. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Salon des Séniors, du vendredi 31 mai au dimanche 2 Juin



Parc des Expositions



Seul salon consacré au 50 ans et plus, le Salon des Séniors revient du 31 Mai au 2 Juin. En plus de nombreuses animations, vous pourrez également découvrir le stand de la ville et celui du CCAS de Saint-Denis. Ne ratez pas ce rendez-vous qui aura lieu à la Nordev de 9h à 18h



Sport pour tous, le dimanche 5 mai à 7h30



Cœur vert familial



Ce dimanche, la Ville de Saint-Denis organise la journée "Sport Pour Tous". Marche nordique, yoga, tai chi, zumba, c’est une pléiade d’activités qui vous attendent au cœur vert familial. Pour y participer rendez-vous dès 7h30 en face de l’aire de jeu.