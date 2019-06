Du traditionnel marché de nuit au shopping nocturne spécial fête des pères en passant par le le trail urbain de Sainte-Clotilde plusieurs idées de sorties sont proposées par la commune de Saint-Denis (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Demandez le programme

• Marché de nuit et Nocturne du centre-ville, le samedi 8 Juin (Barachois et centre-ville)

Ce samedi, le centre-ville de Saint-Denis s’anime. Le traditionnel Marché de nuit commencera dès 19 heures sur le Barachois. "De nombreux artistes locaux mais aussi de l'océan Indien fêteront les 10 ans de cet événement populaire devenu incontournable" indique la mairie de Saint-Denis.

Un peu plus haut, dans la rue Maréchal Leclerc, les commerçants du centre-ville proposeront une soirée de shopping nocturne spécial fête des pères. Les magasins et les parkings resteront ouverts jusqu'à 22h00.

• Urban Trail de Sainte-Clotilde , le dimanche 9 Juin

L'association d'accompagnement pour une évolution sociale réussie (ADPESR) et la mairie de Saint-Denis organisent le trail urbain de Sainte-Clotilde. Vainqueur lors de la 1ère édition, et également champion de La Réunion du 10km et du semi-marathon, Jean Marie Cadet remettra son titre en jeu. eendez-vous dès 7h30 à la mairie annexe de Sainte-Clotilde.

• Évènements, dispositifs, initiatives ou encore grands projets .... Revivez l'actualité dionysienne grâce à l'émission Dionycité

Cette semaine Dionycité Mag propose un reportage sur le Salon Des Seniors qui a lieu la semaine dernière à la Nordev.

L'émission Dionycité Actu se passe à Sainte-Clotilde dans les coulisses de l'urban trail. Ensuite direction Aquanor avec un reportage sur la remise des récompenses du Plan Savoir Nager.

Pour rappel, depuis 2010, ce dispositif permet aux petits dionysiens de s’initier à la natation. Grâce à cette initiative, 91% des élèves de CM2 savent nager avant la 6ème.

