Ce samedi 15 juin, 79 jeunes musiciens dionysiens âgés de 7 à 12 ans, faisant partie du projet Démos, ont pris l'avion direction Paris. Après trois ans de pratique musicale et de répétitions, ils se rendent dans la capitale de France afin de se produire à la Philharmonique de Paris.

Ça y est, les jeunes musiciens dionysiens sont partis pour la capitale ! Pour rappel, le projet Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est un projet de démocratisation culturelle s’adressant à des enfants issus de quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones rurales insuffisamment dotées en institutions culturelles.

Au lendemain de la fête de la musique, ces jeunes se produiront dans la grande salle de concert Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris. Ce concert est l’aboutissement de trois années d’éducation et de pratique musicale et orchestrale, un projet lancé au niveau national par la Philharmonie de Paris, porté localement par la Cité des Arts et soutenu financièrement par la CAF Réunion.