Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 23 heures

Chaussez vos rollers et emportez vos trottinettes ! Le samedi 22 juin 2019, le club Roller Sports Dionysien, avec le soutien de la Ville de Saint-Denis, organise des initiations et des randonnées pour apprendre à bien glisser sur ses roues. De 16h à 20h, venez vous balader en famille et entre amis pour un départ sur le marché forain du Chaudron.

Chaussez vos rollers et emportez vos trottinettes ! Le samedi 22 juin 2019, le club Roller Sports Dionysien, avec le soutien de la Ville de Saint-Denis, organise des initiations et des randonnées pour apprendre à bien glisser sur ses roues. De 16h à 20h, venez vous balader en famille et entre amis pour un départ sur le marché forain du Chaudron.