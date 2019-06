Après une longue période de fermeture pour rénovation, la Médiathèque François Mitterrand rouvre ses portes au public. Une inauguration aura lieu le 25 juin à 17h30 suivi d'un concert de Zanmari Baré à 18h30. La Médiathèque ouvrira à 10h le 25 Juin pour une entrée libre et gratuite. Ce bâtiment de 5 000 m2, offre à la population de Saint-Denis un équipement modernisé avec tous les espaces essentiels d'une Médiathèque récente. Ouverte le dimanche après-midi, elle proposera également une nocturne par semaine le vendredi (jusqu'à 21h).

Simple et gratuite, la carte unique déployée depuis le 1er mars 2019 permet aux lecteurs de la ville, à partir d’une inscription gratuite, d’emprunter dans toutes les structures et de rendre ses documents dans la Médiathèque de son choix.

Ouverte aux publics éloignés de la culture, à destination des publics empêchés et en coopération avec des partenaires associatifs ou institutionnels de portage à domicile, la Médiathèque proposera d’intégrer aux portages, des documents pour les personnes âgées ou en situation de handicap.

La rénovation a également permis une amélioration du confort et de la convivialité. De nouveaux mobiliers ont été déployés dans tous les espaces accessibles au public. Dans le hall, un espace de détente offrira l’accès confortable à la presse d’actualité ainsi qu’à des automates distribuant boissons chaudes et froides ou petits snacks. De plus, le règlement intérieur a été modifié afin d’autoriser – dans le respect des biens et des autres usagers – la consommation de snacks ou de boissons dans l’ensemble des espaces.

Les nouveautés concernant les différents espaces :

Espace Musique

Dans cet espace, plus de 17 000 documents musicaux seront à votre disposition. Consciente de l’essoufflement de l’utilisation du support CD, la Médiathèque a souhaité s’adapter au mieux aux évolutions de la société et des attentes des usagers. Pour répondre à cet objectif, c’est une riche et large palette d’activités musicales qui vous sera proposée. Rencontres avec des artistes, démonstrations, ateliers, initiation au piano... Toute la programmation sera consultable sur un calendrier disponible en format numérique, librement téléchargeable.

Salle de projection

Autre atout de la nouvelle Médiathèque : sa salle de projection. Ici, de nombreux films seront régulièrement diffusés. En plus de l’utilisation basique d’une salle de projection, cet espace de 48 places accueillera des séances de jeux vidéo sur écran géant. L’importance du jeu dans l’apprentissage et la socialisation n’est plus à démontrer. C’est dans cette optique que des événements exceptionnels de type compétitions seront organisés pour les amateurs.

En plus de ces offres, des conférences et des rencontres culturelles s’y tiendront ponctuellement.

Espace Adulte

Le secteur adultes vous offre un large choix de romans, BD, documentaires, etc…Un accès à un catalogue de livres numériques consultables de façon illimitée est proposé à tous les abonnés du réseau. Ils pourront ainsi se connecter à un catalogue en ligne de plus de 80 000 titres issus de plus de 500 maisons d’éditions. Cet accès est gratuit et illimité pour tous les abonnés.

Espace Internet

Une nouvelle offre numérique à destination des usagers. Le Cyber-espace dispose de 14 postes avec connexion internet. Vous pourrez également bénéficier de nombreux ateliers informatiques. En plus de tous ces services, un poste informatique dédié à la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) ainsi qu’un poste informatique dédié à la création et à l’impression d’objets 3D, seront mis à disposition du public. Les usagers qui en auront le besoin pourront emprunter des stylos scanners capables d’oraliser les textes (ou de les scanner). Dédiés à la lutte contre l’illettrisme, à l’aide aux malvoyants ou aux étudiants ayant besoin de numériser des textes dans des ouvrages papiers, ces équipements novateurs seront utilisables sur place par les usagers qui en feront la demande.

Salle d’étude

Vous passez un examen ou un concours ? Vous avez besoin de calme pour vous concentrer ? Alors cette salle d’étude est faite pour vous. Cet espace dispose de nombreuses places tout au long de la journée. C’est un lieu où l’on peut venir seul ou à plusieurs, tant qu’un certain calme est respecté.

La culture est accessible à tous.

