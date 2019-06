Seniors, trail, plan Savoir nager, éducation et culture... La ville de Saint-Denis revient sur toutes les actualités qui ont marqué les dernières semaines.

Valoriser le bien-être et le bien vieillir, tels étaient les objectifs de la 4ème édition du Salon des Seniors qui se tenait le week-end dernier à la Nordev. Nos ainés ont pu découvrir les différents dispositifs leurs étant destinés, mais également les activités d'un club de 3ème âge. La caméra de Dionycité y était.

La 2ème édition de l'Urban Trail de Sainte-Clotilde se court ce dimanche. Si certains s'entrainent déjà pour réaliser une belle performance, la plupart - puisqu'il s'agit avant tout d'une épreuve familiale - s'élanceront pour le plaisir depuis la mairie annexe de Sainte-Clotilde. Dionycité a suivi ces préparatifs. Mardi, la caméra de Dionycité était à Aquanor pour la remise de diplômes du Plan Savoir Nager. Un dispositif mis en place par la Ville de Saint-Denis et qui permet aujourd'hui à plus de 90 % des élèves de CM2 de maîtriser la natation.

La minute dionysienne

LMD, La Minute Dionysienne, c'est votre rendez-vous tout en images ! 1 minute et pas une de plus pour découvrir 1 dispositif de la Ville. Dynamique, simple et efficace, LMD vous explique l'essentiel ! Cette fois-ci, on s'intéresse aux soirées Marmit Zistoir !

Autre point de LMD, le Plan Savoir Nager !

Cette semaine, la caméra de Dionycité a suivi des agents du pôle régie de la Direction Espaces Publics et Environnement. Au cœur de leur quotidien, découvrez leurs missions au quotidien pour assurer le confort, le bien-être et la sécurité des Dionysiens.

Cette semaine avait lieu une réunion publique où la municipalité de Saint-Denis présentait son bilan aux Dionysiens. L'occasion d'évoquer les grands projets en chantier - NEO, Espace Océan ou encore téléphérique urbain - et la politique de la ville notamment en matière d'éducation, de transport ou à destination des séniors. La caméra de Dionycité y était.

A l'école Henry Dunant de Montgaillard, les élèves célébraient la fin de l'année scolaire sur le thème de l'environnement : danses, chants et spectacles étaient à l'honneur et la caméra de Dionycité y était. Elle était également à Saint-François où les élèves de l'école primaire ont visité le pôle agro-biologique du quartier. Cette journée riche en découverte avait pour objectif de sensibiliser les plus jeunes à ce mode production agriculture respectueuse de l'environnement.

C'est Capital !

Téléphérique, Nouvelle Entrée Ouest, Prunel ou encore Centre Indoor : c'est aujourd'hui que se construit le Saint-Denis de demain ! Découvrez cette fois-ci le projet d'aménagement de l'espace Océan ! Et rendez-vous, toutes les 2 semaines, le samedi à 18h40 sur Réunion la 1ère et également sur cette page YouTube pour découvrir les autres Grands Projets de la Ville !

Cette semaine la caméra de Dionycité était à l'ancienne Léproserie de Saint-Bernard. Ici, un travail de mémoire est effectué en direction des enfants pour que ce lieu important de notre patrimoine ait un sens pour les jeunes générations. Elle était également sur les lieux d'un chantier engagé suite aux recommandations du Conseil de Quartier de la Montagne 15ème : la preuve que les citoyens peuvent être des acteurs directs des actions engagées pour leur ville.