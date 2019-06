Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 6 minutes

Une paire de baskets et une grande respiration, le Trail urbain revient ! Ce samedi 29 juin 2019, à 20h, l'association Rive et les Raiders 2000, avec le soutien de la ville de Saint-Denis, organisent des foulées nocturnes de 10km : un parcours court et ludique qui sillonne les rues du centre-ville. Cet événement solidaire a pour but de collecter des fonds pour soutenir les actions de l'association Rive, qui lutte contre le Sida. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

