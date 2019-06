Le 20 juin 2019, dans le cadre du projet "Léproserie : lieu de mémoire", les élèves des écoles de Saint-Bernard et des Affouches ont visité l'ancienne léproserie du quartier. Construite au milieu du XIXème siècle pour accueillir les malades de la lèpre, elle fût dirigée par le Père Clément Raimbault et ne ferma ses portes qu'en 1982.

Ces nombreux vestiges sont chargés d'histoire et de souffrance, notamment les cachots qui témoignent d'une des pages les plus sombres de cet édifice. Un travail de mémoire a été effectué lors de cette visite, et les élèves ont réalisé une fresque pour que ce lieu important du patrimoine réunionnais ait un sens pour les jeunes générations.