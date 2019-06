Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Le 21 juin 2019, l'ARRCC (Association réunionnaise des relations et créations culturelles) organisait sous l'égide de la ville de Saint-Denis et du Consulat général de l'Inde une manifestation collective "Yoga et Sport". A cette occasion, plusieurs centaines d'enfants des écoles dionysiennes se sont retrouvés au Coeur Vert Familial pour la journée Mondiale du Yoga.

