Le 21 juin 2019, l'Association réunionnaise des relations et créations culturelles (ARRCC) organisait récemment sous l'égide de la ville de Saint-Denis et du Consulat général de l'Inde une manifestation collective "Yoga et Sport". A cette occasion, plusieurs centaines d'enfants des écoles dionysiennes se sont retrouvés au Coeur Vert Familial pour la journée Mondiale du Yoga. Ce rassemblement a réunis les plus jeunes mais également les adultes de tous âges. " Le yoga est une activité particulièrement bénéfique : elle permet d'apprendre à gérer ses émotions, sa respiration et sa concentration qui vise à apporter un bien être physique et mental " a souligné la ville dans un communiqué (Photo DR)

