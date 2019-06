Publié il y a 12 minutes / Actualisé le Vendredi 28 Juin à 18H05

Ce samedi 29 juin 2019, l'association Rive et les Raiders 2000, avec le soutien de la ville de Saint-Denis, organisent un trail urbain de 10km. Un parcours court et ludique qui sillonne les rues du centre-ville. Cet évènement solidaire a pour but de collecter des fonds pour soutenir les actions de l'association Rive. Le départ est donné à 20 heures, rue Malartic.

