La ville de Saint-Denis tient à rendre hommage à Boris Gamaleya, disparu ce dimanche 30 juin 2019 à l'âge de 89 ans. Grand poète et fervent défenseur de la langue créole et de l'Histoire de La Réunion, il faisait valoir au travers de ces oeuvres notre terre de métissage et son attachement à la culture locale. Un Kabar fonnkèr ouvert à tous sera organisé à la médiathèque François Mitterrand ce mardi 2 juillet à partir de 18 heures afin d'honorer la mémoire du poète.

