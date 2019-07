L'opération "Netoy Nout Kartié" est une opération qui a pour ambition d'améliorer la propreté des rues et quartiers de Saint-Denis. Cette démarche s'accompagne d'une campagne de sensibilisation permettant à chacun d'adopter les bons gestes en matière de propreté. De nombreuses actions sont prévues du 2 au 5 juillet 2019.

Tous les habitants et associations sont les bienvenus. La Ville de Saint-Denis met à disposition des équipements ainsi que des moyens humains et matériels. Cette action citoyenne est développée en collaboration avec les Conseil de quartiers, les écoles et le tissu associatif local.



Le programme :



Mardi 2 juillet :

- Sensibilisation porte à porte : de 9h à 12h, Vauban 1/ Bouvet

- Formation sentinelle cadre de vie : utilisation de l’application allo Mairie : de 14h à 15h

- Sensibilisation sortie des écoles : de 15h à 16h30, école élémentaire bouvet ( atelier ludique et pédagogique)



Mercredi 3 juillet :

- Grand nettoyage du quartier : de 9h à 12h sur l’ensemble du quartier Vauban

- Village sensibilisation cadre de vie : Divers stands : CINOR, ARS, ADRIE : de 9h à 12h et de 14h à 17h sur le parking de la Maison de quartier de Vauban

- Repas partage de 12h à 14h



Jeudi 4 juillet :

- Action de dératisation + sensibilisation : de 14h à 16h



Vendredi 5 juillet :

- Sortie avec les familles de Vauban : Visite du grand Prado et de la ressourcerie l’ADRIE