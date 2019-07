Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Le festival de cultures et de sports urbains " Festival BIG UP 974" revient les 6 et 7 juillet à la Cité des Arts. Cet événement culturel majeur à Saint-Denis est devenu incontournable au fil des années portant sur les différentes expressions artistiques et sportives, issues des cultures urbaines. Reconnue désormais au niveau national, cette 8ème édition fédère également les différentes associations locales et accueillera la compagnie Art-Track, Organisateur France du Hip Hop Games Concept, ou encore avec Ghetto Style pour le Fusion Concept France.

