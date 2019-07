Plusieurs évènements culturels et sportifs sont programmés ce week-end à Saint-Denis. Découvrez le programme (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

• Marché de nuit et nocturne, le samedi 6 juillet au Barachois et dans le centre-ville

Ce samedi, le centre-ville de Saint-Denis s’anime avec le traditionnel Marché de Nuit dès 19h. Un peu plus haut, dans la rue Maréchal Leclerc, il y aura également de l’animation. Les commerçants du centre-ville avec le soutien de la Ville de Saint-Denis organise une soirée shopping nocturne. A cette occasion, les magasins et les parkings resteront ouverts jusqu’à 22h00. Cette soirée inaugurera le festival des commerçants qui aura lieu du 6 au 13 juillet. Pendant cette période, de nombreuses animations seront au programme et plusieurs lots seront à gagner (croisières, voyage à Maurice, trottinettes...)

• Big up festival, le samedi 6 et Dimanche 7 juillet à la Cité des Arts

Ce week-end, Le Big up 974 revient pour une 8ème édition. Le festival est devenu au fil des années, un évènement culturel majeur, portant sur les différentes expressions artistiques et sportives, issues des cultures urbaines. Kaf Malbar, Pix’L, Lefa... sont notamment programmés

Pour retrouver le programme complet, rendez-vous sur : www.citedesarts.re

• Sport pour tous, le dimanche 7 juillet à 7h30 aiu Cœur Vert Familial

Ce dimanche, la Ville de Saint-Denis organise la journée "Sport Pour Tous". Marche nordique, yoga, tai chi, zumba... seront proposés au Cœur Vert Familial. Pour y participer, rendez-vous dès 7h30 en face de l’aire de jeu.

• Inscriptions aux Bons plans vacances jusqu’au 12 juillet à la direction du projet éducatif global

Les Bons plans vacances de la Ville de Saint-Denis reviennent. Lors de ces vacances de l’été austral, ils auront lieu du 15 juillet au 2 août 2019. Les inscriptions auront lieu jusqu’au 12 juillet à la direction du projet éducatif global. Cinéma, Aquanor, vélo couché, karting, danse sont auprogamme Toutes les infos sur le site www.saintdenis.re

Rerouvez toute l'actualité dionysienne grâce à l'émission Dionycité

Cette semaine, Dionycité Mag propose un reportage sur l’inauguration de la nouvelle Médiathèque François Mitterrand. V

Le Dionycité Actu s'intéresse à la salle Polyvalente. La semaine dernière, des petits Dionysiens ont restitué un travail de plusieurs mois. Participant aux activités périscolaires et encadré par des professionnels du théâtre et de la musique, 4 écoles ont présenté l’histoire de l’esclave Furcy. Un reportage a aussi été réalisé auy gymnase de Champ-Fleuri où Saint-Denis Gym Réunion a présenté son gala de fin d’année.