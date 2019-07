Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 heures

Comme chaque année peu avant la rentrée scolaire, la braderie de l'Océan prend ses quartiers dans le chef-lieu. L'occasion de faire de bonnes affaires et de trouver des vêtements et des fournitures à prix réduit avant de reprendre le chemin de l'école pour les marmailles. Les commerçants et forains qui souhaitent exposer ont jusqu'au vendredi 26 juillet à 10h pour s'inscrire à l'événement qui se déroulera du 1er au 11 août prochain dans le bas de la rue Maréchal Leclerc. (photo d'illustration)

