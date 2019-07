Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Vous avez entre 16 et 25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap, vous souhaitez vous engager au service de l'intérêt général, le service civique est fait pour vous ! La ville de Saint-Denis recrute des services civiques dans trois domaines: l'éducation, la jeunesse et mémoire et citoyenneté. Des médiateurs du bien-être, dans des crèches, dans la santé, auprès des personnes sans-abri, dans la culture, le sport, des ambassadeurs du numérique... Plus d'une dizaine de postes cherchent preneurs. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

