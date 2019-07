Ce jeudi 25 juillet 2019 c'est parti pour les célébrations du Guan Di 2019 ! La communauté chinoise de La Réunion s'apprête à célébrer le Dieu de la guerre et du commerce. La rue Sainte-Anne mais aussi l'Ecole centrale s'animent pendant quatre jours.

Daniel Thiaw Wing Kai, président de Guan Di Réunion a lancé ces festivités placées sous le signe du partage des valeurs universelles de Guan Di à savoir la fraternité entre les Hommes de tous les horizons. Reconnu et célébré comme un événement grand public depuis 2004, la fête verra, comme à chaque édition, les animations se dérouler dans la rue Sainte Anne et au Village des Han situé cette année dans la cour de l’Ecole centrale.

Pas moins de huit stands accueillent les visiteurs pour des spectacles de danse, de magie, des démonstrations d’art martiaux, de Tai-Chi, ou encore de l’initiation aux jeux traditionnels. A l'affiche également la dimension culinaire avec de l’initiation à la cuisine chinoise et bien sûr des repas à partager.

Conférences et discussions

Outre les animations et les démonstrations proposées, douzes conférences sont organisées au village du Han. Les intervenants discuteront autour de divers thèmes tels que les valeurs de Guan Di, le Feng-Shui ou encore l’influence de la langue et des mœurs chinoises sur la culture créole. Enfin, la dernière discussion évoquera l'ère internet et l'interculturalité.

Entre tradition et modernité

Le Guan Di est d’abord et avant tout une célébration traditionnelle. Voilà plus de cent ans que le dieu de la guerre et du commerce est célébré à La Réunion. Les ateliers proposés renvoient bien sûr aux origines de la culture asiatique mais modernité oblige, les organisateurs ont pensé aux générations et aux tendances actuelles.

Dans son désir de retour aux valeurs de partage l’édition 2019 se veut ouverte sur le monde. Ainsi, le phénomène K-Pop, tout droit venu de Corée du Sud, sera présent lors de démonstrations de danse, au même titre que les ateliers Kizomba ou encore des initiation à la capoeira. Le traditionnel défilé vers la rue Sainte-Anne terminera en beauté cette édition 2019.

Les dates et heures des événements à retrouver sur le site de la ville de Saint-Denis

La circulation modifiée

Durant les festivités de la fête de Guan Di, du 22 au 29 juillet inclus, la circulation des rues Sainte-Anne et Jules Olivier sera perturbée.

Les portions concernées :

- Circulation interdite : Rue Sainte-Anne (de la rue Michel Ha-Sam) jusqu’au Temple Chane et Temple Lisi Tong ;

- Voie à double sens et stationnements neutralisés : Du Temple Chane et Temple Lisi Tong (de la rue Sainte-Anne) jusqu’a la rue Jules Olivier ;

- Voie de stationnement neutralisée : rue Jules Olivier (de la rue Félix Guyon) jusqu’à la rue Sainte-Anne.

bh/www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com