La 50ème édition du Tour Auto de La Réunion a réuni près de 116 participants au terme d'une bagarre qui a duré 3 jours. Le départ a été lancé au Barachois le 26 juillet 2019, les pilotes ont roulé 670 km en sillonnant les routes de l'île parfois abruptes.

Quelques petits désagréments ont perturbé cette course, comme la crevaison des pilotes Damien Dorseuil et Kévin De Berge le 2ème jour lors de la seconde étape du tour. Mais ils ont pu ajouter à leur palmarès la plus prestigieuse course de rallye de La Réunion. C'est un accueil triomphal qu'a reçu l'équipage et tous les autres participants à leur arrivée au Barachois.

Retrouvez en images les 100 photos de l'événement à Saint-Denis sur ce lien.