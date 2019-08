Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 21 heures

La ville de Saint-Denis étend son dispositif "Bus gratuit" et l'ouvre désormais aux jeunes de 6 à 18 ans. Ceux qui résident à Saint-Denis et qui ont entre 6 et 18 ans sont donc éligibles à ce dispositif et peuvent faire leur demande en ligne. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

