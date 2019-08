Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 57 minutes

L'Office du tourisme nord et la Ville de Saint-Denis proposent de découvrir ou redécouvrir le patrimoine culturel et architectural du chef-lieu dès le mardi 13 août 2019. Tous les mardis jusqu'au mois de novembre, une visite guidée pédestre le long de la Rue de Paris met à l'honneur les plus belles villas créoles dionysiennes.

(Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

