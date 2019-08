La ville de Saint-Denis fait sa rentrée en vidéo. Travaux dans les écoles, rentrée scolaire, démarche éco-responsable...Les caméras de Dionycité ont fait le tour de l'actualité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est la rentrée et pour accueillir au mieux les écoliers dionysiens, les services de la Ville ont travaillé d'arrache-pied pendant les vacances : travaux de peinture, de toiture et même création de nouvelles salles de classes. La caméra de Dionycité s'est rendue dans quelques unes de ces écoles pour assister aux dernières finitions.







Ça y est, nos enfants ont repris le chemin de l'école... et c'était également la rentrée pour toute l'équipe administrative de la DPEG et pour les agents de la restauration scolaire. La caméra de Dionycité est allée à leur rencontre.







Impulser une démarche éco responsable auprès des professionnels et du grand public, c'est l'objectif de la Ville de Saint-Denis à travers le Marché de Nuit du mois de septembre, un Marché de Nuit "Zéro plastique" !