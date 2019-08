Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 47 minutes

Ce samedi 24 août, le quartier de Bellepierre est en fête. Rendez-vous de 9hà 22h au stade de football pour une journée placée sous le signe de l'amusement. Au programme, un course d'obstacles par équipes de 4(2 adultes et 2 enfants) disponible sur réservation au 0693935123, pour se mettre en jambe. Ensuite des ateliers de zumba, des démonstrations de sport de combat destinés à toute la famille. Diverses associations seront également présentes. L'ambiance sera assurée par des concerts de Fanatik, Jack & Flo, Dj Sebb, PLL, Junior et Ti Kok Vellaye. L'entrée est libre et gratuite.

