Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 heures

Samedi 24 et dimanche 25 août l'association Les Faiseurs de légende organise en collaboration avec la ville de Saint Denis le 35ème Forum du jeu. La salle du conseil municipal se transforme pour l'occasion en temple de l'amusement. Au programme, jeux de cartes, jeux de sociétés, figurines et divers tournoi. Entrée libre et gratuite dès samedi 13h30 et jusqu'à 17h dimanche.

