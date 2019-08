Les services de la mairie ont été interpellés par des commerçants et des riverains situés au croisement des rues Jean Châtel et Maréchal Leclerc concernant des odeurs nauséabondes persistantes. Des travaux de curage du réseau d'eaux pluviales sont donc prévus en centre-ville. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La ville de Saint-Denis a sollicité l’intervention de deux entreprises, l’une chargée d’investiguer le réseau des eaux usées et l’autre devant vérifier le réseau des eaux pluviales.

Les investigations sont en cours afin d’identifier la source des odeurs et effectuer les nettoyages nécessaires le plus rapidement possible.

Afin de ne pas perturber la circulation des véhicules sur cet axe du centre-ville, une opération conséquente de nettoyage des réseaux se déroulera donc de nuit le 29 août à partir de 20h.