Samedi 7 septembre 2019, dès 19h, le Marché de Nuit de Saint-Denis accueillera le public sur le thème : "Objectif, zéro plastique, Notre Terre pour Demain"... Depuis près de 10 ans, des milliers de Dionysiens et de Réunionnais qui se retrouvent sur cet événement tous les premiers samedis du mois. Entre éditions thématiques, artisanat local et producteurs péi, le marché de Nuit est devenu au fil du temps un événement majeur. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis.

Ce samedi 7 septembre, la commune de Saint-Denis invite les habitants à réfléchir à l'état de notre planète et aux solutions pour l'améliorer. En plus des traditionnels stands d’exposition et de vente, la mairie vous propose de découvrir de nombreuses initiatives en faveur de l'environnement ainsi que les alternatives aux plastiques à usage unique, véritable fléau environnemental et principal pollueur des océans.

Plus de 130 exposants se sont engagés pour proposer au public des produits locaux, des ateliers de fabrication de produits ménagers, de la sensibilisation sur la réduction des déchets etc...

Parallèlement, chacun pourra participer à des échanges citoyens autour de la thématique du plastique ou assister à des projections vidéos. Le public est bien entendu invité à venir avec ses propres contenants pour se restaurer mais également sacs réutilisables ou panier pour faire ses achats.

