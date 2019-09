Publié il y a 43 minutes / Actualisé le Mercredi 04 Septembre à 18H32

Ce samedi 7 septembre le marché de nuit de Saint-Denis invite à réfléchir à l'état de la planète et aux solutions pour l'améliorer avec notamment un objectif : le zéro plastique ! En plus des traditionnels stands d'exposition et de vente, ce Marché de Nuit propose de découvrir diverses initiatives en faveur de l'environnement ainsi que les alternatives aux plastiques à usage unique, véritable fléau environnemental et principal pollueur des océans. Rendez-vous à partir de 19h à minuit au Barachois ! L'accès est libre et gratuit.

Ce samedi 7 septembre le marché de nuit de Saint-Denis invite à réfléchir à l'état de la planète et aux solutions pour l'améliorer avec notamment un objectif : le zéro plastique ! En plus des traditionnels stands d'exposition et de vente, ce Marché de Nuit propose de découvrir diverses initiatives en faveur de l'environnement ainsi que les alternatives aux plastiques à usage unique, véritable fléau environnemental et principal pollueur des océans. Rendez-vous à partir de 19h à minuit au Barachois ! L'accès est libre et gratuit.