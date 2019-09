Le samedi 14 septembre 2019, le roller sports dionysien et la Ville de Saint-Denis organisent pour la quatrième fois, "Roller dan kartier". Cet événement familial se tiendra sur le plateau noir des Tamarins à Sainte-Clotilde (Photo d'illustration)

Divers animations seront proposées lors de cette journée consacrée au roller. Une initiation au roller et à la trottinette : de 16h à 20h. (Prêt de rollers et trottinettes sur présentation d’une pièce d’identité) et deux randos rollers dont une familiale et une à destination d’un public confirmé : départ à 17h30.

• Roller dan Kartier | 4ème édition

Samedi 14 septembre de 16h à 20h

Plateau noir des Tamarins (Rues Richard Wagner / Lacroix)

Contact : 0692 66 78 73 ou par mail contact@roller-rsd.re

Plus d'informations sur le site www.saintdenis.re