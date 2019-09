Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la commune de Saint-Denis organise le samedi 21 septembre et le dimanche 22 septembre 2019 des visites guidées, des conférences, des expositions, des animations pour les marmailles et des projections Ces animations sont programmées dans différents quartiers de la ville (centre-Ville, Bas de la Rivière, La Source, Chaudron, Domenjod, La Montagne, Saint-François et Le Brûlé).

