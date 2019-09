Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

C'est une scène cocasse qui se déroulait ce mardi 17 septembre 2019 dans le hall de la mairie de Saint-Denis : un petit groupe de militant de l'association Oasis Réunion était présent pour recueillir les urines de différents élus dionysiens. Si cela peut paraître étrange, le but de la manoeuvre est plus que sérieux. En effet, les élus ont accepté de se soumettre à un test urinaire pour détecter s'ils étaient contaminés ou non au glyphosate. Une initiative lancée il y a quelques mois par Oasis Réunion, qui se bat pour l'interdiction des pesticides à La Réunion. Pour l'association, cette action vise à sensibiliser les élus réunionnais afin de prendre des mesures radicales contre le glyphosate, utilisé en masse dans les champs de canne. (Photo rb/www.ipreunion.com)

C'est une scène cocasse qui se déroulait ce mardi 17 septembre 2019 dans le hall de la mairie de Saint-Denis : un petit groupe de militant de l'association Oasis Réunion était présent pour recueillir les urines de différents élus dionysiens. Si cela peut paraître étrange, le but de la manoeuvre est plus que sérieux. En effet, les élus ont accepté de se soumettre à un test urinaire pour détecter s'ils étaient contaminés ou non au glyphosate. Une initiative lancée il y a quelques mois par Oasis Réunion, qui se bat pour l'interdiction des pesticides à La Réunion. Pour l'association, cette action vise à sensibiliser les élus réunionnais afin de prendre des mesures radicales contre le glyphosate, utilisé en masse dans les champs de canne. (Photo rb/www.ipreunion.com)