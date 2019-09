Chef-lieu et capitale historique, la ville de Saint-Denis à mis les petits plats dans les grands pour préparer ces 36e journée européennes du patrimoine. Avec de multitudes activités, cette fête à notre héritage et notre histoire sera fêtée dans plusieurs quartiers et musées de la ville. La journée du samedi sera clôturée par un concert de Baster. La journée du dimanche elle sera clôturée par un concert d'Oussanousava.

Fortin de la Redoute

Le samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019.

• Visites guidées : découverte d’un ouvrage de l’île de bourbon érigé au 18e siècle, avec son évolution jusqu’à nos jours ;

• Expositions de plans anciens : architecte et plans de masse, costumes d’époques.

• Exposition sur la marine royale et nationale : maquettes, objets divers.

• Présentations divers : Guerre de 1810. Démonstration de l’utilisation d’un fusil modèle 1777.

• Quizz et un souvenir seront distribué à l’entrée.

Artothèque

• " Bannir le vert " de Mounir Allaoui, du 4 mai au 29 septembre 2019. Ce sont sûrement des coïncidences qui ont permis au jeune vidéaste de sillonner la France à travers son patrimoine historique en qualité d’artiste et d’y résider en 2011 au Château La Borie, en 2015 au Parc Jean-Jacques Rousseau, en 2016 à la Saline Royale d’Arc-et-Senans et enfin en 2017 de retour à La Réunion où il s’imprègnera du patrimoine de l’île à l’Artothèque.

• " Les villes imaginaires – Hommage à Italo Calvino " de Danny Peppuy. Danny Peppuy a consacré sa vie professionnelle à l’enseignement des arts plastiques et se perfectionne à présent dans son domaine de prédilection : le grès. Cette exposition de sculptures céramiques présente des œuvres marquées par le thème des " Villes invisibles " de l’auteur italien Italo Calvino.

Muséum d’Histoire Naturelle

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre de 9h30 à 17h30.

• " Collections, collectionneurs ". Cette exposition que peuvent découvrir les Réunionnais est une invitation aux voyages ; un " voyage dans le temps ", qui démarre en 1854, année de création du premier musée réunionnais, " un voyage dans l’espace " avec des spécimens abondants et variés - un lémurien d’Anjouan, des oiseaux de Madagascar, un Tigre du Bengale, une salamandre géante du Japon - des manchots de la Terre Adélie, entre autres.

• 10H00 – 12h00/14h00 – 16h00 : Atelier moulage, animaux en plâtre / animation et visite de l’exposition / Présentation d’un objet / Jeux : " qui pond ? " autour de l’exposition.

Musée Léon Dierx

• Exposition permanente : Un parcours sur les thèmes du portrait et du paysage au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Le public pourra découvrir quelques acquisitions récentes venues enrichir les fonds. Dans le cabinet des estampes, l’exposition " Verger créole " rassemble une sélection de lithographies des années 1840- 1860 de Roussin et Grimaud sur la représentation des fruits traditionnels des jardins de La Réunion.

• Exposition temporaire : Dans le cadre de la commémoration du 170e anniversaire de l’abolition de l’esclavage à La Réunion, les visiteurs pourront découvrir l’exposition " Le Jour de l’abolition ", avec l’installation de l’artiste Mathilde Fossy intitulée " Dissiper la brume ". Le 20 décembre 1848, plus de 60 000 esclaves deviennent libres à l’issue du discours du Commissaire de La République Joseph Napoléon Sarda-Garriga sur la Place du Gouvernement à Saint-Denis.

Archives départementales

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019.

• Visite libre de l’exposition Roland Garros en collaboration avec le Cercle généalogique de Bourbon, aide personnalisée aux recherches généalogiques et historiques.

• à 14h00, 15h00 et 16h00 : les coulisses des Archives. Visite commentée du bâtiment avec présentation de documents historiques.

• Samedi : 14h30 à 15h30 : représentation de " Niama. Princesse, esclavée, libre " de Shenaz Patel, par la compagnie Baba Sifon.

• Dimanche : 14h30-15h30 : Retour sur la grippe espagnole à La Réunion (1919-2019). Une rencontre avec Appolo, scénariste de la bande dessinée La grippe coloniale (2 tomes parus aux éditions Vents d’ouest.

• 16h00 à 17h00 : conférence-dédicace de Marie-Annick Véloupoulé sur son ouvrage L’hôtel d’Europe ou l’histoire d’un précurseur (éd. Epica).

Centre ville (Ancien hotel de ville)

Samedi et dimanche de 9h00 – 17h00 :

• Exposition ; Masques du Théâtre Vollard.

• Projection : Serie TV F " Les Flamboyants ".

• Jeux du label : Jeux vidéo du label de la Ville et Histoire ; Jeux lontan ; Quizz du CAUE ; chasse aux trésors ; Karouselaz et son orchestre en cuivre.

• Atelier du patrimoine : Staffeur ; découverte d’un métier d’art.

• Visite guidée : L’histoire de l’Ancien Hôtel de Ville.

Chaudron (Bibliothèque Espace Flamboyant)

Samedi 21 septembre de 09h à 20h.

• Village JEP : expositions sur les objets lontan et sur l’histoire du Quartier ; circuit en Charrette-Bœuf.

• Expositions : Le bassin et canal d Chaudron ; l’histoire du quartier en photo ; la construction SIDR dans le temps ; La mémoire du quartier ; Restitution de la collecte de la mémoire ; reconstitution d’un habitat indigne.

• Promenade historique : Balade en calèche dans la cité ; Vernissage de l’atelier photo intitulé " un jardinier, un photographe ".

• Spectacle : Concert de Baster.

Bas de la rivière

Samedi 21 septembre de 9h30 à 17h30.

• Visite guidée : L’histoire du Bas de la Rivière ;

• Exposition : BD et Histoire, la grippe coloniale.

• Atelier du patrimoine : Fabrication de lanternes ; marionnettes ; jeux lontan ; La généalogie ; du cacao au chocolat ; Zistoire Contée.

La Source

Samedi 21 septembre de 09h00 à 17h00.

• Exposition : Histoires des camps de 09h à 12h ; Photo du lavoir et de Lavandieres.

• Visite guidée : Lavoir de la source.

• Atelier du patrimoine : initiation à la grande lessive lontan ; atelier Rasine et Ravaz ; Atelier de fabrication d’instruments et initiation de Maloya ; Echange avec les gramounes sur la vie lontan.

• Conférence : 13h30 – 17h00 ; Histoire du lavoir ; Conférence sur le Ron Kozé.

• Spectacle : Kabar Lavoir.

Domenjod

Samedi 21 septembre de 07h00 à 18h00.

• Ateliers : Atelier culinaire (Mémoire vives – La Cuisine réunionnaise) ; course la roue ; repas du vivre ensemble.

• Visite guidée : 14h00 -16h30. Balade dans les ruelles de Domenjod, ruelle de l’école, visitde d’un jardin créole ; ateliers autour de l’art de vivre dans la kour et ruelle Lacroix – Conte sur ‘histoire de la ruelle.

• Spectacle : Moringue et Maloya.

La montagne

Samedi 21 septembre de 09h00 à 16h00.

• E xposition : R estitutions du projet exposition " Philippe Vinson ".

• Visite guidées : Jardin de Cendrillon ; les cachots de la léproserie de Saint Bernard.

• Ateliers du patrimoine : Ateliers de tressage de Vacoas ; Jeux lontan.

• Exposition : Plantes et légumes lontan.

• Exposition : Léproserie de Saint-Bernard 15e.

• Atelier du patrimoine : Atelier de généalogie ; Confections de Kayamb ; atelier jeux lontan.

Saint – François

Dimanche 22 septembre de 08H00 à 16h00 .

• Parcours artistique et culturel : Promenade au fil du raidillon.

• Visite guidée : Domaine de Beau Bassin – Jardin et maison des familles de Coulhac.

• Concert : 15h00. Musique classique, Gilles Raymond au saxophone.

• Village terroir et patrimoine : Village d’animation.

• Spectacle : Groupe traditionnels des associations ; bal la poussière.

• Ateliers du patrimoine : Médiabus ; Fait main et artisanat ; atelier de dégustation de fruits et légumes lontan ; découverte de produits biologiques issus du pôle de l’agrobiologique.

• J eux : Ki nel o mo ; Patrimoine ; jeux lontan ; Manèges enchantés.

Le Brûlé (Place des Azalées)

Dimanche 22 septembre de 08h30 à 22h00.

• Visites guidées : Les monuments historiques et sites remarquables du Brûlé ; les jardins de la Vallée heureuse.

• Randonées : Plaine des chicots, visite dans la réserve de la Roche Ecrite. Cascade Maniquet.

• Ateliers : Artistes et artisants du quartier ; marché bio ; animations ludiques et festives.

• Promenade : Balade en calèche du village.

• Spectacle : Danse traditionnelle ; défilé costume et coiffure.

• Concert : Concert du groupe Ousanousava et Destyn Maloya.

A la Villa – Saint Denis

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 09h00 à 17h00.

• Visite libre et gratuite de l’exposition Rencontrer l’autre ? XVIe – XVIIIe siècle. A travers une sélection de 150 objets, cette exposition propose un panorama d’artéfacts issus de toutes les régions du globe et de ces civilisations, effleurées plus que connues, pour exprimer la diversité de la création sous toutes ses formes.

Lazaret de la Grande Chaloupe

Vendredi 20 septembre à 16h00.

• Inauguration de l’exposition " L’ile de la Grande Chaloupe, hommage à Raymond Barthers ". Une exposition en hommage à l’artiste Raymond Barthes, décédé en 2018, qui était par ailleurs photographe aux Archives départementales et a collaboré avec le Lazaret dans le cadre de publications scientifiques. Intitulée " L’Ile de La Grande Chaloupe, hommage à Raymond Barthes ", elle présentera 23 photographies issues du deuxième portfolio réalisé pour la réédition du catalogue d’exposition du Lazaret de La Grande Chaloupe. L’exposition se tiendra dans le dortoir à ciel ouvert du lazaret n° 1, site historique restauré.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30 à 16h30.

• Visite des expositions " Quarantaine et Engagisme", " Métissage végétal " projection de films sur l’histoire du Lazaret

conférences sur les thèmes de la quarantaine et de l’engagisme ; visite du chantier du lazaret 2.

Dimanche 22 septembre à 10h.

• Conférence sur l’histoire du chemin de fer à La Réunion par l’association Ti Train: Visite guidée du lazaret n°2 avec les architectes du patrimoine, Juliette et Matthieu Prévost.

• Visite guidée de la gare et des machines.

Samedi 21 septembre à 15h.

• Inauguration de l’exposition : " Noirs et Blancs. Entre les lignes " avec une intervention-performance inédite de Marlène Tolède, Gabriele Fois-Kaschel, auteurs de la traduction du roman et de son illustrateur Karl Kugel.



