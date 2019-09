Publié il y a 52 minutes / Actualisé le Mercredi 18 Septembre à 16H05

Le circuit de la Jamaïque accueille ce weekend le Supermotard Honda by RedBull ! Le rendez-vous mécanique et sportif de ce dimanche 22 septembre, avec la 2ème manche du championnat de la Réunion de supermotard organisée par le moto club dyonisien, le team motorshow et avec la participation de partenaires. Parrainés par Miss Réunion 2019 Morganne Lebon et Abdul le célèbre chanteur de "allez chinois".

