Cette semaine, les caméras de Dionycité se sont rendues à la Providence pour suivre le quotidien des marmailles de la crèche Soeur Colette puis un petit tour à la Montagne où des écoliers ont réalisé une exposition dans le cadre des incontournables Journées du Patrimoine. (photo d'illustration)

Lla crèche Soeur Colette de la Providence est un des établissements géré par le CCAS de la Ville. La structure compte cinq unités et accueille une soixantaine d'enfants pris en charge par une douzaine d'agents. Entre transmission, accompagnement, animations, collations et repas, le personnel est particulièrement sollicité pour assurer le bien-être et le développement de l'enfant. Regardez :

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la caméra de Dionycité s'est rendue à La Montagne où les élèves de l'école Philippe Vinson, encadrés par l'historien Laurent Hoarau, ont conçu une exposition sur l'histoire de leur école.

Elle a également fait un crochet par la bibliothèque du Chaudron où un spectacle de marionnettes était donné : une animations parmi tant d'autres proposée par le Réseau de Lecture Publique dans les différentes médiathèques de la Ville. Regardez :