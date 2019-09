Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Ce samedi 28 septembre 2019, le Trail urbain de Saint-Denis débute à 18 heures. La 9ème édition a 3 courses au programme : l'épreuve reine, le parcours de 22 km et 600 mètres de dénivelé positif avec un tracé original mais exigeant. Il passe notamment par le front de mer de Saint-Denis, le Parc de la Trinité, le sentier Mercure, Bellepierre, les 12 étages de la Tour Chantilly et le Bas de La Rivière, avec quelques surprises. Deux autres épreuves sont également proposés dans le cadre de l'évènement : un 10 km et 150 m D+, et un 3 km Fun.

Ce samedi 28 septembre 2019, le Trail urbain de Saint-Denis débute à 18 heures. La 9ème édition a 3 courses au programme : l'épreuve reine, le parcours de 22 km et 600 mètres de dénivelé positif avec un tracé original mais exigeant. Il passe notamment par le front de mer de Saint-Denis, le Parc de la Trinité, le sentier Mercure, Bellepierre, les 12 étages de la Tour Chantilly et le Bas de La Rivière, avec quelques surprises. Deux autres épreuves sont également proposés dans le cadre de l'évènement : un 10 km et 150 m D+, et un 3 km Fun.