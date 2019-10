Voici l'agenda des événements sportifs et culturels qui auront lieu ce week-end à Saint-Denis (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Journée nationale des dys, le samedi 5 octobre

Dans le cadre de la journée nationale des dys, une après-midi de sensibilisation et de découverte des ces trouble a lieu ce Samedi, rendez-vous sur le complexe sportif de Champ-Fleuri. Des animations, des stands et des conférences sont prévues de 13h30 à 17h30.

• Marché de Nuit, le samedi 5 octobre

Ce Samedi, le Marché de Nuit revient et invite le puoblic à revivre la vie des gramounes. Voyage dans le passé et découverte du savoir-faire et dezs produits lontan jusqu’à minuit sur le Barachois.

Un peu plus haut, dans la rue Maréchal Leclerc, les commerces seront ouverts et accueilleront les clients exceptionnellement jusqu’à 22h.

• Sport Pour Tous, le dimanche 6 octobre

Avis aux passionnés de sport, une nouvelle édition de Sport pour tous est organisé ce Dimanche. Rendez-vous au Cœur vert familial pour profiter de la marche nordique, du yoga, du Tai-chi ou encore de la zumba de 7h30 à 12h.



• 65e édition du relais de Saint-Denis, le dimanche 6 octobre

Ce dimanche a lieu la 65e édition du relais de Saint-Denis. "En équipe de 10, venez courir et vous amuser gratuitement dans les rues du chef-lieu" invite la mairie de Saint-Denis. Plusieurs courses et pour tous les niveaux sont programmés. Top départ de l’événement dès 8h, rue de Paris.

Événements, dispositifs, initiatives ou encore grands projets .... Revivez l'actualité dionysienne grâce à notre émission Dionycité

Cette semaine, le Dionycité Mag propose un reportage au cœur des conseils de quartiers de la ville. Espaces de concertation et d'échanges, ils permettent aux habitants d’être acteur du changement de leur quartier. Retour sur toutes les avancées réalisées grâce à ce dispositif.

Dionycité Actu s'est intéressé à l’école Jules Reydellet du Bas de La Rivière.

Dans cette école, les élèves inscrits à l’activité périscolaire arts plastiques participent au concours Dessine Ton plus bel oiseau. Organisé par la Seor, l’objectif est de sensibiliser les enfants au respect de la faune et de la flore local.

"Enfin, direction la Trinité. Ce mercredi, et comme à chaque journée internationale de la non-violence, la ville a tenu à honorer le Mahatma Gandhi. A l'occasion de son 150 ème anniversaire, l’évènement a pris une dimension supplémentaire. Cette année, certains membres de la famille Gandhi ont fait l’honneur de leur présence. A la Médiathèque François Mitterrand, c’est Sukanya Bharatram, son arrière-petite-fille qui est allée à la rencontre de la jeunesse dionysienne." termine la mairie de Saint-Denis.