Pour cette première semaine d'octobre 2019, les caméras de Dionycité se sont intéressés aux différents quartiers de Saint-Denis qui subissent actuellement des travaux de proximité. Dionycité a aussi rencontré la petite-fille et l'arrière-petite-fille de Gandhi, en visite à La Réunion à l'occasion des Journées de la Non-Violence. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Décider des travaux de proximité dans les quartiers, c'est ce que permet les Conseils de quartier mis en place par la ville de Saint-Denis. La caméra de Dionycité s'est rendue dans les quartiers du Brûlé, de La Montagne et de Domenjod où ce type de travaux ont été initiés par les habitants.







Cette semaine, la caméra de Dionycité est allée à la rencontre des enfants de l'école Jules Reydellet du Bas de la Rivière. Pendant les activités périscolaires, ils participent à un concours de dessin ayant pour thème les oiseaux Péi : un belle façon de sensibiliser la jeunesse au respect de la faune et de la flore.



La caméra de Dionycité a également rencontré des membres de la famille de Gandhi. Sa petite fille et son arrière petite fille avait en effet fait le déplacement à Saint-Denis à l'occasion des Journées de la Non-Violence. Ce fut notamment l'occasion pour de nombreux enfants dionysiens de rencontrer celles qui ont repris le flambeau de cette doctrine puissante.