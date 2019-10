Voici l'agenda des évènements culturels et sportifs du week-end à Saint-Denis

• Consultations gratuites d'un avocat ou d'un notaire, le samedi 12 octobre de 9h à 12h

La Ville de Saint-Denis en partenariat avec l’Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Denis et de la Chambre des Notaires de La Réunion vous proposent ce samedi un journée de consultations gratuites à la salle du conseil municipal. Les consultations sont prévues le deuxième samedi de chaque mois de 9h00 à 12h00.

• Les Rencontres de la Sécurité, le samedi 12 octobre 2019 de 10h à 17h

Au Barachois, un "village sécurité" permettra aux Dionysiens de rencontrer des professionnels et volontaires de la sécurité". Cet échange permet à celles et ceux qui nous protègent, dans des conditions souvent difficiles, d’illustrer et de faire partager leur engagement de tous les jours" indique la Ville de Saint-Denis.

Retrouvez tout le programme des rencontres de la sécurité à La Réunion sur www.reunion.gouv.fr

• Fête de la Montagne, le samedi 12 octobre 2019, de 8h à 22h

La Fête de la Montagne se déroulera sur le plateau Vert de Saint-Bernard (chemin dépêche). Concours culinaire, marché de fruits et légumes, animations et des concerts sont programmés.

• Festival international de Street Art Réunion Graffiti, jusqu’au 13 octobre

Pour sa première édition, le festival se déroulera à Saint-Denis sur deux spots principaux : à la médiathèque François Mitterrand et à la Fabrik.

"Lors de cet évènement, un groupe de 25 artistes internationaux et locaux vont se réunir pour un moment intense d’expression et d’échanges. Au programme : des animations, workshop, expos, conférences, des graffiti block party et des rencontres avec les artistes" informe la mairie de Saint-Denis.

Plus d’infos sur : https://reuniongraffiti.re/