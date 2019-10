Du 7 au 13 octobre 2019, les caméras de Dionycité se sont braqués sur les travaux de rénovation de l'Église de la Délivrance et sur ceux du pôle image de Château Morange. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Classée en tant que Monument Historique depuis 2004, l’Église de la Délivrance a fait l’objet de travaux pendant une décennie. Un chantier qui a mobilisé de nombreux acteurs ayant rénové, l’intérieur, l’extérieur, la couverture du bâtiment et également le parvis. Aujourd’hui, l’édifice assume pleinement son statut à la fois religieux en tant qu'élément majeur du Patrimoine Dionysien. Dionycité fait le point.







Les travaux du pôle image de Château Morange touchent à leur fin. Site dédié aux arts visuels, il ouvrira bientôt ses portes au public. Notre caméra vous fait découvrir ses locaux en avant-première. Le projet Prunel, c'est aussi une démarche de co-construction avec les habitants. C'est dans cette optique que des riverains de Vauban, du Bas de la rue Maréchal Leclerc et du Butor ont participé à un atelier photo visant à immortaliser ces lieux. La restitution s'est déroulée cette semaine dans les locaux de Prunel. Dionycité vous en dit plus.