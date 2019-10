Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

La Ville de Saint-Denis informe, qu'en raison de la visite du Président de la République "et compte-tenu de l'important dispositif de sécurité qui sera mis en place sur les artères du territoire communal", tous les services municipaux fermeront exceptionnellement leurs portes ce mercredi 23 octobre 2019 à partir de 12h00. Les parents des enfants inscrits dans les garderies et crèches municipales sont invités à prendre leurs dispositions pour récupérer leurs enfants en fin de matinée. Des permanences et des astreintes seront organisés pour la police municipale et sécurité ainsi que pour les décès et l'état-civil (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Ville de Saint-Denis informe, qu'en raison de la visite du Président de la République "et compte-tenu de l'important dispositif de sécurité qui sera mis en place sur les artères du territoire communal", tous les services municipaux fermeront exceptionnellement leurs portes ce mercredi 23 octobre 2019 à partir de 12h00. Les parents des enfants inscrits dans les garderies et crèches municipales sont invités à prendre leurs dispositions pour récupérer leurs enfants en fin de matinée. Des permanences et des astreintes seront organisés pour la police municipale et sécurité ainsi que pour les décès et l'état-civil (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)