Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Il y a un an, la pépinière municipale Thérésien Cadet rouvrait ses portes. Fermée en 2012, elle a été totalement réhabilitée afin de la rendre plus fonctionnelle et de l'ouvrir au public scolaire. Située dans le quartier de la Colline dans le chef-lieu, la pépinière abrite toutes sortes d'arbustes, de fleurs, de plantes... et s'inscrit dans la continuité de la politique de la ville de Saint-Denis sur le volet environnemental. Le nom du site "Thérésien Cadet" rend hommage au célèbre botaniste réunionnais "pour donner une âme à ce site protégé." (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

