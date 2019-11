Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Sur la toiture du stade Jean Ivoula (stade de l'Est) à Saint-Denis, ce sont plus de 4200 panneaux qui ont pris place depuis quelques semaines L'installation de 12 000m2 de panneaux photovoltaïques se veut comme étant "un exemple fort de l'engagement de la ville pour faire du chef-lieu une cité verte". Cette surface couverte permettra la production de 1,25MW par an qui sera injecté dans le réseau public d'EDF.

