À l'occasion de la Fête des fruits et légumes frais, opération nationale destinée à faire découvrir ou redécouvrir ces produits à un large public, et plus particulièrement aux enfants et à leurs parents, la Ville de Saint-Denis propose une opération intitulée "Kultiv Nout Santé" visant à favoriser le bien manger et plus largement le bien-être. Sa vocation est également de faire découvrir ou redécouvrir des produits (fruits, légumes, tisanes...) grâce à des actions de proximité démontrant les valeurs bénéfiques de ces aliments et leur accessibilité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

