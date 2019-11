Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Depuis plusieurs années, l'association Jacques Tessier implantée à la Saline et la ville de Saint-Denis sont partenaires et proposent des séjours de vacances ainsi que des classes transplantées. Pour 2020 l'outil éducatif devrait subir une opération de modernisation, le personnel sera repris et maintenu, assure la commune. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis plusieurs années, l'association Jacques Tessier implantée à la Saline et la ville de Saint-Denis sont partenaires et proposent des séjours de vacances ainsi que des classes transplantées. Pour 2020 l'outil éducatif devrait subir une opération de modernisation, le personnel sera repris et maintenu, assure la commune. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)