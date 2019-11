Le samedi des papas revient pour une nouvelle édition ce samedi 30 novembre 2019 de 9h à 11h au lieu d'accueil Enfants Parents " Ti chemin Grand Chemin ", 6 rue Indiana 97490 Sainte-Clotilde. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce lieu est ouvert aux enfants âgés de moins de 6 ans, accompagnés d’un adulte pour participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges. Il permet également aux papas de se rencontrer et de partager leurs expériences. Ils seront accueillis par les accueillantes du LAEP et également un papa " accueillant ".

L'entrée est libre et gratuite.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com