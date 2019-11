Retrouvez la programmation culturelle et sportive du samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019 à Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Fanm Dobout, le samedi 30 novembre de 9h à 17h

L’évènement Fanm Dobout est de retour ce samedi au Cœur Vert Familial. L’objectif est de promouvoir la santé et la dignité de la femme et ainsi prévenir les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. De 9h à 17h, découvrez un Village santé, des ateliers de Self-défense féminine, des concerts et pleins d’autres animations.



Fête Dan’ Fon La Rivière, le samedi 30 novembre de 9h à 22h

Ce Samedi, c’est la fête de l’amitié et du bien vivre ensemble dans le Bas de la Rivière. C’est une riche programmation qui vous attend : Escrime, boxe, zumba, rando familiale, ou encore concerts de Dj Sebb et Nati Dread…



Des milliers de personnes sont attendues de 9h00 à 22h00 sur l’esplanade Fontaine tortue.



BLR Fight 5 : Sauvagerie, le samedi 30 novembre 2019 à partir de 19h



Le BLR Fight, 5ème édition c'est l'événement Boxe Muay Thaï et K1-Rules de cette fin d'année ! Organisé par l'UBCDLS et et le BCBLR, cet événement d’envergure proposera au public réunionnais des combats de très haut niveau avec des boxeurs de renom.

Le combat entre Vianney Sépéroumal (BCBLR) et le métropolitain Johan Beauséjour (Obyfight) sera la "Main Event" de cette soirée mais beaucoup d'autres combats promettent de belles adversités.



Karibou Niyamoja, le samedi 30 novembre de 19h à 23h



Suite à l'interruption, en raison des intempéries, de l'événement Karibou Niyamoja qui se déroulait samedi dernier, la Ville de Saint-Denis, les associations Mahoraises dionysiennes ainsi que celles des autres îles vous proposent une nouvelle date pour assister aux concerts initialement prévus. Rendez-vous donc ce samedi 30 novembre sur la place Zumba à Champ Fleuri pour applaudir de nombreux artistes et découvrir la culture mahoraise.



Pic Nik Nocturne Maloya, le samedi 30 novembre de 19h à 6h du matin



Partager un pique-nique dans une ambiance musicale façon kabar kréol, c’est la soirée originale que vous propose l’Association Laurier Blanc Record. Au front de mer du Chaudron dès 19h, de nombreux groupes de Maloya seront présents tout au long de la soirée pour vous proposer une fête mémorable dans le respect, la tradition et l’harmonie. Un repas sera offert par l’association pour tous les participants. Un atelier généalogie sera également proposé à partir de 14h.



Sport pour tous, le dimanche 1er décembre à 7h30

Avis aux passionnés de sport, ce dimanche, c’est également la dernière édition de " Sport pour tous ". Rendez-vous au Cœur Vert Familial pour profiter de la marche nordique, du yoga, du Tai-chi ou encore de la zumba de 7h30 à 12h. Pour cette dernière séance de l'année, un petit déjeuner partage vous sera proposez entre 8h30 et 9h30.